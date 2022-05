Mundo Em conversa com Zelensky, Macron diz que entrega de armas se intensificará

O presidente da França, Emmanuel Macron, conversou hoje com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, ocasião na qual prometeu que as entregas de armas e equipamentos humanitários ao país se intensificarão nos próximos dias.

Em seu Twitter, o francês disse ter reafirmado a determinação em responder às necessidades expressas pela Ucrânia, em “particular em equipamentos de defesa, ajuda humanitária, apoio econômico e financeiro, combustível e em apoiar o trabalho da justiça”.

Até o momento, 800 toneladas de ajuda humanitária já foram enviadas da França para a Ucrânia, sinalizou Macron. Segundo ele, foram discutidas ainda as garantias de segurança que a França poderia fornecer à Ucrânia no âmbito de um acordo internacional para assegurar o respeito à soberania e integridade territorial do país.

Na mesma rede social, Zelensky destacou que outros elementos foram abordados na conversa, incluindo a preparação do sexto pacote de sanções da União Europeia (UE) contra a Rússia e possíveis formas de exportar produtos agrícolas ucranianos. Segundo ele, foi realizada ainda uma discussão substantiva do processo da Ucrânia buscando o estatuto de candidato à adesão à UE.