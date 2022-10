Em conversa com Zelensky, Biden promete manter apoio necessário para defesa

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta segunda-feira, 10, com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, ocasião na qual prometeu continuar fornecendo à Ucrânia o apoio necessário para se defender, incluindo sistemas avançados de defesa aérea. Segundo comunicado emitido pela Casa Branca, o democrata expressou sua condenação aos ataques da Rússia na Ucrânia, inclusive em Kiev, e transmitiu suas condolências aos entes queridos dos mortos e feridos “nesses ataques sem sentido”.

Biden também destacou seu compromisso contínuo com aliados e parceiros para continuar impondo custos à Rússia, responsabilizando o país “por seus crimes de guerra e atrocidades” e fornecendo à Ucrânia assistência econômica, humanitária e de segurança, de acordo com a publicação.

Em seu Twitter, Zelensky disse que foi uma “conversa produtiva”. “A defesa aérea é atualmente a prioridade número 1 em nossa cooperação em defesa”, afirmou. “Também precisamos da liderança dos EUA com a postura dura do G7 e com o apoio à nossa resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU)” indicou.

A Rússia afirmou que está aberta a uma solução diplomática para resolver o conflito, mas o incentivo “belicoso” dos EUA aos ucranianos estaria dificultando a busca por essa solução segundo Maria Zakharova, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores russo.

O ucraniano conversou ainda com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, sobre o tema. Segundo comunicado do governo canadense, “diante dessas escaladas flagrantes, o primeiro-ministro reiterou o forte apoio contínuo do Canadá à Ucrânia, incluindo o fornecimento contínuo de ajuda militar, econômica e humanitária”.