Mundo Em conversa com Zelensky, Biden anuncia US$ 625 mi adicionais em apoio à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou nesta terça, 4, com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, ocasião na qual anunciou um novo pacote de assistência de segurança de US$ 625 milhões ao país. Segundo comunicado da Casa Branca, o americano prometeu continuar apoiando a Ucrânia enquanto ela se defende da agressão russa “pelo tempo que for necessário”, e adicionou à ajuda armas e equipamentos, incluindo sistemas de artilharia e munições e veículos blindados.

O pacote inclui ainda a entrega de Himars, sistema lançador múltiplo de foguetes americano. Biden também afirmou a prontidão contínua dos Estados Unidos para impor custos severos a qualquer indivíduo, entidade ou país que forneça apoio às “supostas anexações da Rússia”, de acordo com o documento. O americano saudou ainda o sucesso do acordo que permitiu a exportação segura de grãos ucranianos para os mercados globais e a necessidade de garantir que isso continue.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, também se pronunciou em um comunicado. Segundo ele, as capacidades que entregues são cuidadosamente calibradas para fazer a maior diferença no campo de batalha e fortalecer o lado da Ucrânia na mesa de negociações “quando for a hora certa”. O diplomata lembrou ainda que o pacote elevará a assistência militar total dos EUA à Ucrânia para mais de US$ 17,5 bilhões desde o início deste governo.