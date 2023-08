Em comunicado final, Brics apoia aspirações de países como Brasil de serem membros do CS da ONU

O comunicado final da cúpula do Brics, que se encerra nesta quinta-feira, 24, na África do Sul, afirma que os membros do grupo apoiam uma reforma “abrangente” da Organização das Nações Unidas, e também em seu Conselho de Segurança (CS). O texto cita especificamente o apoio às aspirações de alguns países, como o Brasil, de se tornarem “membros” do Conselho de Segurança, instância máxima de decisão da ONU.

“Nós apoiamos uma reforma abrangente da ONU, inclusive do Conselho de Segurança, com a visão de torná-lo mais democrático, representativo, efetivo e eficiente, e para aumentar a representação de países em desenvolvimento entre os membros do Conselho, para que ela possa responder de modo adequado aos desafios atuais globais, e apoiamos as aspirações legítimas de países emergentes e em desenvolvimento de África, Ásia e América Latina, incluindo Brasil, Índia e África do Sul, de ter um papel maior nas questões internacionais, em particular nas Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança”, afirma um trecho do rascunho.

Em outro ponto do texto, os integrantes do Brics afirmam que serão encarregados ministros de Finanças e/ou presidentes de bancos centrais, conforme apropriado, para “considerar a questão das moedas locais, instrumentos de pagamentos e plataformas e para reportar sobre isso até o próximo encontro” do Brics.