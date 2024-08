Em comínio na Pensilvânia, Trump transita entre economia e insultos

O ex-presidente Donald Trump alternou neste sábado, 17, durante comício na Pensilvânia, falas focadas na economia e ataques pessoais, inclusive declarando três vezes que era mais bonito do que a vice-presidente Kamala Harris.

O ex-presidente parece ter dificuldades para se ajustar ao seu novo oponente depois que os democratas substituíram o seu candidato. Ao longo da semana passada, durante as aparições de campanha, ele divergiu das políticas sobre as quais deveria falar e, em vez disso, desviou-se para uma linha de ataque e insultos familiares.

O comício de Trump em Wilkes-Barre ocorreu em um estado crucial da disputa, onde ele espera que os eleitores brancos e conservadores da classe trabalhadora perto da cidade natal de Biden, Scranton, aumentem as chances do republicano de reconquistar a Casa Branca.

Trump criticou Harris na economia, associando-a aos problemas inflacionários da administração Biden e comparando a sua última proposta contra a manipulação de preços a medidas em nações comunistas. Trump disse que uma proibição federal na determinação de preços de alimentos levaria à escassez, ao racionamento e à fome.

Mas Trump também divagou, passando pelas críticas à retirada caótica das tropas americanas no Afeganistão em 2021 e a fazer imitações do sotaque francês do presidente Emmanuel Macron. Trump ainda atacou a risada de Harris e disse que ela “não era uma boa locutora” e zombou dos nomes dos âncoras da CNN que moderaram o debate que ele teve com Biden em junho.

Quando Trump começou a refletir sobre a imagem recente de Harris na capa da revista Time, ele comentou sobre a semelhança da imagem com os ícones clássicos de Hollywood Sophia Loren e Elizabeth Taylor e depois discordou de um colunista do Wall Street Journal comentando no início deste mês sobre a beleza de Harris. “Sou muito mais bonito do que ela”, disse Trump, arrancando risadas da multidão. “Sou uma pessoa mais bonita do que Kamala.”

Ele também questionou a forma como seu estilo é normalmente retratado nas reportagens. “Dirão que ele está divagando. Eu não divago. Sou um cara muito inteligente”, disse ele.

Os comentários de Trump neste sábado ocorreram enquanto os democratas se preparam para sua convenção nacional de quatro dias, que começa na segunda-feira, em Chicago, e marcará a recepção de Harris pelo partido como candidata.