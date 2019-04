Em carta a Tusk, premiê britânica pede extensão do Brexit até 30 de junho

Em uma carta de 10 parágrafos enviada hoje ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, solicitou a extensão do prazo do Brexit – processo para que os britânicos saiam da União Europeia (UE) – até 30 de junho. Esta é a mais nova tentativa da premiê de ganhar tempo para o divórcio por meio do Parlamento. Apesar da pressão do bloco comum para adiar as negociações por um prazo mais longo, ela tem buscado extensões pequenas do prazo. Inicialmente, a separação estava prevista para ocorrer no dia 29 de março passado, mas sofreu vários reveses do Legislativo, que negou por três vezes sua proposta de acordo fechada com os líderes da UE.

A expectativa de May agora é a de que até essa nova data ela consiga obter um acordo com o aval do Parlamento. No documento, a primeira-ministra salientou que o impasse do Brexit não pode continuar e enfatizou que o Reino Unido está criando incertezas e prejudicando a fé na política, enquanto a UE tem o legítimo desejo de poder tomar suas decisões sobre seu próprio futuro.

A premiê expressou decepção pelo fato de os dois lados não terem chegado a um consenso até o momento. “É frustrante que não tenhamos ainda levado o processo (do Brexit) para uma conclusão com sucesso e de forma ordenada”, escreveu.

Embora tenha solicitado a prorrogação do prazo para o fim de junho, May disse que sua intenção é a de que um consenso seja obtido antes de 23 de maio, quando ocorrem as eleições parlamentares da UE. Ela disse que o desejo da Grã-Bretanha é o de não participar dessa votação. Apesar disso, comentou que o país ainda se preparará para essas eleições se um acordo não for ratificado a tempo.

May vem buscando nos últimos dias um acordo sobre o Brexit com o líder da oposição, Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, com a intenção de garantir o aval do Parlamento.