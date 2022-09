Elizabeth II morre aos 96 anos e encerra segundo maior reinado da história

Falecimento da monarca coloca fim a um período de 70 anos no trono do Reino Unido, que será assumido pelo príncipe Charles, filho mais velho dela

Monarca com o segundo reinado mais longevo da história, a rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos, no Palácio de Balmoral, na Escócia. Ela esteve à frente do trono do Reino Unido durante 70 anos, marca completada no último mês de junho com o Jubileu de Platina. O anúncio do falecimento, que ocorreu “pacificamente”, foi feito em um comunicado da Casa Real britânica. O sucessor da Coroa será o filho mais velho da rainha, príncipe Charles, de 73 anos.

Elizabeth II durante aparição em evento público em julho deste ano – Foto: Kirsty O’Connor / AP / EC

Elizabeth, no posto máximo da monarquia britânica desde os 25 anos, havia sido colocada sob cuidados médicos ainda nesta quinta, após médicos particulares expressarem preocupações com a saúde da monarca. Filhos e netos da monarca cancelaram compromissos e viajaram até o palácio onde ela estava, depois da divulgação do comunicado médico e, juntos, receberam a notícia da morte.

A última aparição pública da soberana ocorreu na terça-feira (6), quando ela recebeu a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss. Pela primeira vez o encontro ocorreu em Balmoral em vez do Palácio de Buckingham, em Londres, na Inglaterra, evitando o deslocamento de Elizabeth. Em maio, ela também deixou de participar da abertura oficial dos trabalhos do Parlamento de maneira inédita.

Ao longo da história, apenas o reinado de Luis XIV, na França, durante 72 anos (de 1638 a 1715), durou mais que o de Elizabeth II.