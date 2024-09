Eleições nos EUA: votação presencial começa em três Estados

A votação presencial para as eleições presidenciais dos Estados Unidos começou na sexta-feira, 20, em três Estados americanos: Minnesota, Dakota do Sul e Virgínia. Outros Estados devem começar as suas votações no mês de outubro.

O início da votação presencial ocorreu após um período eleitoral tumultuado na política americana, que incluiu a saída do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da corrida presidencial e sua substituição pela vice-presidente americana Kamala Harris como candidata democrata.

Em todo o país, os Estados estão reforçando a segurança para manter seus trabalhadores e locais de votação seguros, ao mesmo tempo em que garantem que as cédulas e os procedimentos de votação não sejam adulterados. Autoridades e mesários comuns têm sido alvos de assédio e até ameaças de morte desde a eleição presidencial de 2020.

“Se eu pudesse acenar uma varinha mágica nesta sala agora, eu desejaria duas coisas: entre agora e 5 de novembro, quero ver alta participação e pouco drama”, disse o secretário de Estado de Minnesota, Steve Simon, durante uma entrevista coletiva na quinta-feira, 19, que antecipou os esforços de seu estado em torno do pleito eleitoral.

Na Virgínia, a votação presencial antecipada é popular há muito tempo em muitas partes do Estado. O diretor eleitoral do Condado de Fairfax, Eric Spicer, disse que cerca de um terço dos eleitores locais foram às urnas no dia da eleição durante a eleição presidencial de 2020, enquanto o restante votou pelo correio ou antecipadamente e pessoalmente. Mary Lynn Pinkerman, diretora eleitoral da cidade de Chesapeake, espera que a votação antecipada ajude a aliviar as multidões no dia 5 de novembro.

Votação por correio

O primeiro lote de cédulas normalmente enviado é para eleitores militares e que moram no exterior. Sob a lei federal, isso deve acontecer pelo menos 45 dias antes de uma eleição – que, em 2024, cai neste sábado, 21.

O Estado da Carolina do Norte estava pronto para ser o primeiro Estado a enviar cédulas de votação pelo correio a todos os eleitores no dia 6 de setembro, mas este processo foi adiado por conta da desistência do candidato independente Robert Kennedy Jr., que suspendeu sua campanha e optou por apoiar o republicano Donald Trump. Por conta deste problema, o Alabama se tornou o primeiro Estado a enviar cédulas de votação por correio. Na Carolina do Norte, o processo começou na sexta-feira.

Nas eleições de 2020, Trump tentou semear dúvidas sobre o voto pelo correio e encorajou eleitores a votarem pessoalmente, no dia da eleição. Contudo, nestas eleições o republicano está estimulando o voto antecipado./AP