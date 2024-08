Eleições nos EUA: 238 políticos do Partido Republicano assinam carta em apoio a Kamala Harris - O Liberal

Mundo Eleições nos EUA: 238 políticos do Partido Republicano assinam carta em apoio a Kamala Harris

Mais de 200 funcionários de quatro candidatos presidenciais republicanos anteriores endossaram a candidatura da democrata Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos, alertando que a ideia de um segundo mandato para o candidato republicano Donald Trump é “simplesmente insustentável” e “prejudicará pessoas reais e comuns”.

Em uma carta aberta, divulgada pela primeira vez nesta semana pelo USA Today, 238 pessoas que trabalharam para o ex-presidente George H.W. Bush, o ex-presidente George W. Bush, o ex-senador do Arizona John McCain e o senador do Utah Mitt Romney convocam seus colegas “republicanos moderados e independentes conservadores” para se juntarem a eles no apoio a Harris e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota Tim Walz, em vez de Trump e sua escolha para vice-presidente, o senador JD Vance, de Ohio.

“É claro que temos muitas divergências ideológicas honestas com a vice-presidente Harris e o governador Walz”, escreveram os republicanos, observando a importância de alguns estados de batalha que se mostraram cruciais para a pequena margem de vitória do democrata Joe Biden em 2020. “Isso era de se esperar. A alternativa, no entanto, é simplesmente insustentável.”

Os signatários incluem Reed Galen, que atuou nas campanhas de George W. Bush e McCain e que cofundou o grupo anti-Trump The Lincoln Project, e Olivia Troye, ex-funcionária de George W. Bush e conselheira de segurança interna do vice-presidente de Trump, Mike Pence. A gama de empregos representados abrange desde chefe de gabinete até estagiário.

“Mais quatro anos de liderança caótica de Donald Trump”, alertam os signatários, “desta vez focados em promover os objetivos perigosos do Projeto 2025, prejudicarão pessoas reais e comuns e enfraquecerão nossas instituições sagradas.” A carta continua alertando que “movimentos amplos e democráticos serão irreparavelmente comprometidos enquanto Trump e seu ajudante JD Vance se curvam a ditadores como Vladimir Putin enquanto viram as costas para nossos aliados”.

Em uma declaração, o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, chamou a carta de “hilária porque ninguém sabe quem são essas pessoas”. “Eles preferem ver o país queimar do que ver o presidente Trump retornar com sucesso à Casa Branca para tornar a América grande novamente”, acrescentou Cheung.

Muitos dos mesmos signatários também emitiram uma carta em 2020 apoiando a candidatura de Biden em vez de Trump.

Atrair apoio do outro lado do corredor político se tornou uma tática para Trump e Harris à medida que o dia da eleição, 5 de novembro, se aproxima. Vários republicanos, incluindo Mesa, Arizona, o prefeito John Giles, o ex-deputado Adam Kinzinger de Illinois e a ex-secretária de imprensa de Trump, Stephanie Grisham, falaram a favor de Harris na Convenção Nacional Democrata da semana passada em Chicago.

Nos últimos dias, Robert F. Kennedy Jr., que recentemente suspendeu sua candidatura presidencial independente, e a ex-deputada Tulsi Gabbard do Havaí, ambos considerados membros marginais do Partido Democrata antes de saírem, apoiaram Trump. Na terça-feira, 27, o porta-voz da campanha de Trump, Brian Hughes, disse que Kennedy e Gabbard foram adicionados à equipe de transição Trump-Vance.