Eleições EUA: Trump nega ter cogitado Jamie Dimon e Larry Fink para Tesouro

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato oficializado pelo Partido Republicano, Donald Trump, para disputar a Casa Branca negou que tenha cogitado nomear Larry Fink e Jamie Dimon, dois nomes icônicos do setor financeiro, para o cargo de secretário do Tesouro, caso vença a corrida presidencial.

“Não sei quem disse, nem de onde veio, talvez da esquerda radical, mas nunca discuti, nem pensei, em Jamie Dimon ou Larry Fink para secretário do Tesouro”, diz um post publicado na conta de Trump na plataforma de mídia social Truth Social desta terça-feira, 23

Dimon é presidente e diretor executivo do banco JPMorgan Chase. Em maio, Dimon indicou, em encontro anual com investidores, que seus planos para aposentadoria do comando do banco estariam mais avançados do que no passado. Antes da saída do presidente dos EUA, Joe Biden, da disputa pela reeleição, o megainvestidor de Wall Street Bill Ackman, da gestora Pershing Square, chegou a citar Dimon como o candidato que os Democratas deveriam escolher para duelar com Trump.

Fink é empresário e um dos fundadores e atual CEO da BlackRock, uma das maiores gestoras de recursos do mundo.

