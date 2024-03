Eleições EUA: Trump e Biden vencem primárias no Maine, no Alabama e em Massachusetts

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump venceram nesta terça-feira, 5, as primárias dos Partidos Democrata e Republicano, respectivamente, no Maine, no Alabama e em Massachusetts. Biden também ganhou no Arkansas. Na chamada Superterça, Biden e Trump também já foram declarados vitoriosos no Tennessee, na Carolina do Norte, na Virgínia e em Oklahoma. O democrata também venceu em Vermont e no Iowa. Outros Estados devem anunciar resultados ao longo da noite. Fonte: Associated Press.