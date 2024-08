Eleições EUA: Tim Walz se apresenta ao país na Convenção Democrata - O Liberal

O governador de Minnesota e candidato a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Tim Walz, se apresentou ao país em discurso na terceira noite da Convenção Nacional da legenda, nesta quarta-feira, 21. Professor e treinador de futebol americano, Walz agradeceu aos correligionários por “trazerem alegria” à campanha da chapa que compõe com a vice-presidente Kamala Harris.

Ao recapitular a carreira, o candidato citou feitos políticos em Minnesota. “Enquanto outros Estados proibiram livros nas escolas, nós banimos a fome nas nossas.” O discurso na convenção foi a maior aparição política da trajetória de Walz, já que muitos americanos não o conheciam antes de ser escolhido como vice de Harris. A escolha do governador é uma tentativa dos democratas de atrair os eleitores dos Estados do Meio-Oeste.

Walz subiu ao palco após o ex-presidente Bill Clinton dizer, em discurso, que o candidato republicano Donald Trump é “egoísta” e que Harris prioriza as necessidades dos americanos. “Temos uma escolha bastante clara, me parece: Kamala Harris, pelo povo. O outro cara provou, ainda mais do que na primeira tentativa, que para ele tudo é sobre ele mesmo”, disse Clinton. Fonte: Associated Press.