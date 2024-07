Eleições EUA: megainvestidor Bill Ackman formaliza apoio a Trump após atentado

O megainvestidor de Wall Street, Bill Ackman, da gestora Pershing Square, formalizou o seu apoio ao ex-presidente Donald Trump após o atentado que o republicano sofreu neste sábado, durante um comício, em Butler, na Pensilvânia. Apoiador do partido democrata, ele era uma das vozes do mercado que vinha defendendo a retirada da candidatura de reeleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

“Vou endossar formalmente o ex-presidente Donald Trump. Tomei essa decisão há algum tempo”, escreveu Ackman, em seu perfil no x (antigo Twitter), na noite de ontem. O post foi fixado em seu perfil.

O bilionário disse que ainda não tinha declarado o seu apoio formal a Trump porque queria explicar detalhadamente o seu pensamento e abordar os argumentos apresentados “por outros” contra o republicano. “Quero apresentar o caso de maneira ponderada e convincente”, justificou.

“Hoje, quando se anuncia a intenção de apoiar Trump, os apoiadores de Biden que me conhecem tendem a presumir que perdi o controle”, afirmou. “Garanto-vos que tomei esta decisão com cuidado, racionalmente e baseando-me no máximo de dados empíricos possível”, emendou o megainvestidor.

Sem dar detalhes, Ackman afirmou que ainda não escreveu a sua justificativa para apoiar Trump por falta de tempo e porque não sentiu urgência uma vez que ainda faltam alguns meses para as eleições nos EUA, que acontecem em novembro. “Estou explicando minha conclusão agora em resposta a muitas perguntas que recebi sobre o assunto, para que fique formalmente registrada”, disse.

Com o atentado sofrido no sábado por Trump, empresários e investidores foram às redes para formalizar o apoio ao republicano nas eleições de novembro. Alem de Ackman, Elon Musk, dono da Tesla e do x, também endossou o ex-presidente dos EUA. Trump foi atingido em sua orelha direita por um tiro durante comício realizado na Pensilvânia, nesta sábado.