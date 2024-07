Eleições EUA: Kamala já tem apoio suficiente de delegados para ser candidata, diz pesquisa

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, já reuniu apoio suficiente no Partido Democrata para ser confirmada como candidata à Casa Branca, um dia após o presidente Joe Biden se retirar do pleito.

Uma pesquisa feita pela agência de notícias Associated Press mostra que 2.570 delegados do partido já anunciaram apoio a Harris até a noite desta segunda-feira, 22. Para ser escolhida como candidata no primeiro escrutínio, são necessários os votos de 1.976 delegados. Nenhum outro nome foi citado pelos delegados consultados pela agência.

Kamala Harris já recebeu também o apoio de diversos governadores, parlamentes e lideranças do Partido Democrata, além de celebridades e artistas ligados à legenda. Fonte: Associated Press.