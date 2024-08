Eleições EUA: Kamala agradece Biden em fala não planejada na Convenção Democrata

Em uma aparição não prevista na Convenção do Partido Democrata nesta segunda-feira, 19, em Chicago, a candidata à presidência dos Estados Unidos Kamala Harris subiu ao palco para fazer um agradecimento do presidente Joe Biden, de quem é vice. “Joe, obrigada por sua liderança histórica, por sua vida de serviço à nossa nação e por tudo o que você continuará a fazer”, afirmou. Biden, que desistiu de concorrer à reeleição há um mês, também discursou nesta segunda.

A ascensão de Kamala à cabeça de chapa energizou a campanha democrata contra o republicano Donald Trump. A convenção em Chicago é considerada um momento crucial da campanha, já que algum deslize poderá prejudicar o bom momento na arrecadação de fundos e na mobilização de eleitores. Uma das preocupações do partido é com manifestações contra o apoio do governo Biden à guerra de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza. Fonte: Associated Press.