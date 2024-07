Eleições EUA: imprensa relata Biden mais aberto à possibilidade de desistir da reeleição

Múltiplos relatos na imprensa americana sugerem que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está mais aberto à possibilidade de desistir da campanha pela reeleição. Isolado em Delaware após ter sido diagnosticado com covid-19, Biden viu a pressão crescer, nesta quinta-feira, 18, entre a cúpula do Partido Democrata para abandonar a disputa.

Há pouco, o The New York Times citou fontes próximas a Biden que afirmam que o presidente parece estar começando a aceitar que pode não conseguir derrotar o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, nas eleições de novembro. O líder da Casa Branca ainda não tomou uma decisão, segundo o diário.

Mais cedo, a ABC News relatou que Biden pediu pesquisas para testar a viabilidade da vice-presidente, Kamala Harris, em um eventual pleito contra Trump. A CNN, no entanto, revelou que o presidente ainda acredita que pode vencer.

As discussões acontecem após importantes figuras do Partido Democrata terem expressado preocupação sobre a posição de Biden. O líder de 81 anos tem enfrentado ceticismo sobre a capacidade de seguir no cargo por mais quatro anos por conta da idade avançada. O ex-presidente dos EUA Barack Obama e a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, estão entre os aliados que demonstram preocupação, de acordo com vários veículos jornalísticos.