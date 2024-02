Eleições EUA: Haley diz que tem o dever de seguir para evitar disputa ao ‘estilo soviético’

A pré-candidata republicana Nikki Haley utilizou as redes sociais para reforçar que segue na disputa pela indicação do partido nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Após a derrota para Donald Trump na Carolina do Sul, Estado em que foi governadora, Haley declarou que tem o dever de continuar sua campanha para evitar uma eleição no “estilo soviético”, com apenas um candidato.

“Nos próximos 10 dias, 21 estados e territórios vão se manifestar. Eles têm o direito a uma escolha real, não a uma eleição estilo soviético com apenas um candidato. E eu tenho o dever de proporcionar a eles essa escolha”, escreveu no X (antigo Twitter). “Não vou desistir desta luta quando a maioria dos americanos desaprova tanto o Trump quanto o Biden Joe, atual presidente dos EUA”, acrescentou”.

Em declaração aos apoiadores na noite de ontem, Haley parabenizou Trump pela vitória e disse que o resultado mostra que a Carolina do Sul está frustrada com as direções do país. “Isso não tem a ver comigo ou meu futuro na política. Nós precisamos bater Joe Biden em novembro e eu não acredito que Donald Trump consiga fazer isso”, declarou.

A Associated Press declarou a vitória de Trump logo após o fechamento das urnas, indicando que, com mais de 99% dos votos computados, Trump liderava com 59,8% contra 39,5%.