Eleições EUA: campanha democrata confirma que haverá 2 debates entre Harris e Trump

A equipe de campanha de Kamala Harris, candidata à presidência dos EUA pelo Partido Democrata, informou nesta quinta, 15, que a chapa vai participar de três debates ao longo da campanha eleitoral: dois para a presidência e outro para a vice-presidência, em que o candidato a vice, Tim Walz, comparecerá.

Em nota divulgada no perfil do X (antigo Twitter) da campanha, a chapa de Harris e Walz informou que a campanha rival, de Donald Trump, concordou com um debate em 10 de setembro entre Trump e Harris, e mais um acontecendo em meados de outubro.

A chapa confirmou também que Walz debaterá com o candidato a vice de Trump, JD Vance, em 1 de outubro.