Eleições EUA: Biden e Trump vencem as primárias na Califórnia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump foram os vencedores das primárias dos Partidos Democrata e Republicano, respectivamente, na Califórnia, nesta terça-feira, 5. O Estado é o que tem o maior número de delegados que garantem a vaga dos candidatos nas eleições de novembro.

Na Superterça, Trump já foi anunciado como vitorioso das primárias republicanas em 12 Estados, incluindo a Califórnia e o Texas. A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley venceu as primárias do Partido Republicano em Vermont e interrompeu a sequência vitoriosa de Trump no processo de escolha do candidato republicano à Casa Branca.

Alasca e Utah não haviam anunciado os resultados das votações até a publicação desta matéria.

Já Biden venceu as primárias democratas nos 15 Estados onde houve disputa: Alabama, Arkansas, Califórnia, Carolina do Norte, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virgínia. Fonte: Associated Press.