Eleição na Argentina: “vemos um segundo turno”, diz ex-presidente Mauricio Macri após votar

O ex-presidente da Argentina Mauricio Macri disse, ao deixar a cabine de votação no bairro portenho Palermo, que está confiante de que haverá segundo turno para as eleições presidenciais no país. “Sim, vemos um segundo turno”, respondeu ao ser questionado por jornalistas sobre essa possibilidade.

Apoiador da coalizão Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, Macri incentivou a população a votar e disse ter “esperança no futuro que merecemos”.

“Faz três anos e meio que estamos sem governo na Argentina, expostos à pior inflação, falta de segurança e violência. Mas hoje é um dia de esperança. Esperamos nos iluminar e votar todos por esse futuro que merecemos”, falou o ex-presidente.