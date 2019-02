Eleição em El Salvador tem como tema principal a violência de gangues no país

Os salvadorenhos encerraram neste domingo, dia 3, a votação para eleger seu novo presidente em clima de tranquilidade, com o ex-prefeito da capital Nayib Bukele como favorito pelo partido conservador Grande Aliança pela Unidade Nacional, diante do desgaste dos partidos tradicionais e em meio à persistente violência das gangues.

“A população está votando com tranquilidade, sabendo que seu voto vai ser respeitado”, disse o presidente, Salvador Sánchez Cerén, após votar. A expectativa era que a contagem dos votos terminasse ainda na noite do domingo, segundo o Tribunal Supremo Eleitoral. Trata-se da sexta eleição presidencial em El Salvador desde o fim em 1992 da guerra civil de 12 anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.