El Salvador prendeu e torturou menores em meio a repressão de gangues, diz Human Rights Watch

Um relatório de direitos humanos divulgado na terça-feira, 16, afirma que o governo de El Salvador prendeu 3.319 suspeitos menores de idade e condenou 579 a penas de prisão durante a severa repressão às gangues de rua que dura dois anos e meio.

O relatório da Human Rights Watch diz que os menores frequentemente foram mantidos em “condições desumanas” e, às vezes, nas mesmas instalações que adultos. O relatório afirmou que as autoridades pouco fizeram para garantir alimentação, cuidados de saúde e contato com a família, ou para protegê-los de espancamentos ou agressões sexuais na prisão.

Dos 3.319 detidos, um total de 841 menores permaneciam sob custódia em janeiro, segundo o relatório. Dos condenados, o relatório afirma que as autoridades, em muitos casos, coagiram os menores a “fazerem confissões falsas de crimes através de uma combinação de acordos de confissão abusivos e, às vezes, maus-tratos ou tortura.”

Os suspeitos menores de idade frequentemente foram condenados por crimes como “associação ilegal”, que o relatório afirma que “tem definições excessivamente amplas e penas máximas severas que variam de 10 a 20 anos,” acrescentando que “essas condenações frequentemente foram baseadas em declarações não corroboradas e contraditórias da polícia.”

No início deste mês, a organização de direitos humanos Cristosal afirmou que pelo menos 261 pessoas morreram nas prisões em El Salvador durante a repressão às gangues de rua. Sob um estado de emergência originalmente declarado em 2022 e ainda em vigor, o governo do presidente Nayib Bukele prendeu 81.110 suspeitos de membros de gangues em varreduras que grupos de direitos humanos dizem ser frequentemente arbitrárias, baseadas na aparência de uma pessoa ou no local onde ela mora.

O governo teve que liberar cerca de 7 mil pessoas devido à falta de provas. O grupo disse em um relatório que, até 15 de abril, 88 das 261 mortes “podem ter sido resultado de um ato criminoso,” embora não tenha especificado quais atos poderiam ter sido.

A administração de Bukele fez questão de publicar vídeos de presos vestidos apenas com roupas íntimas sendo forçados a marchar escadas abaixo pelos guardas. Embora o governo seja acusado de cometer abusos massivos de direitos humanos durante essa repressão a gangues, Bukele permanece altamente popular em El Salvador porque as taxas de homicídio caíram drasticamente após as detenções.

A nação centro-americana passou de ser um dos países mais perigosos do mundo para ter a menor taxa de homicídios da região. Bukele aproveitou essa popularidade para ser reeleito em fevereiro, apesar de a constituição do país proibir segundos mandatos para presidentes. Fonte: Associated Press.