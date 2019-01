Egito reabre passagem com território palestino

A passagem na fronteira da Faixa de Gaza com o Egito, na cidade de Rafah, foi reaberta na terça-feira, 29, de maneira temporária para permitir a saída e entrada de pessoas ao território palestino sob bloqueio israelense.

Desde o dia 6, a passagem só estava aberta para entradas no território. Gaza está sob bloqueio israelense desde que o Hamas tomou o poder e expulsou as forças do Fatah, leais ao presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, em 2007, após vencer as eleições gerais palestinas. (Com agências)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.