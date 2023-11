Mundo Egito informa que Hamas libertou pelo menos 25 reféns, como parte de acordo com Israel

O grupo palestino extremista Hamas libertou pelo menos 25 reféns, nesta sexta-feira, 24, como parte do acordo com Israel que prevê um cessar-fogo de quatro dias, informou o Serviço de Informações do Egito. Segundo o órgão, foram soltos 12 cidadãos tailandeses e 13 israelenses, incluindo crianças e mulheres.

Os reféns estavam sob cárcere na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, quando um ataque do Hamas deu início ao conflito que perdura desde então.

De acordo com os egípcios, as vítimas estão na cidade de Rafah, onde se preparam para ser entregues a autoridades israelenses.