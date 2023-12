Egito: Canal de Suez monitora tensões no Mar Vermelho, mas diz que navegação segue normalizada

Em meio a uma série de ataques do grupo de rebeldes Houthis, do Iêmen, a Autoridade do Canal de Suez afirmou neste domingo, 17, que monitora as tensões militares no Mar Vermelho, mas garantiu que o tráfego de embarcações na região segue normalizado.

Em comunicado, o presidente da estatal egípcia, Abdel Aziz Farahat Elsherbeny, informou que, desde o dia 19 de novembro, 55 navios foram redirecionados para o Cabo da Boa Esperança, dos 2.128 que transitaram no canal durante o período. Neste domingo, 77 navios atravessaram o canal, de acordo com Elsherbeny.

Apesar disso, a Mediterranean Shipping Company (MSC), a maior transportadora de carga marítima do mundo, já anunciou que evitará utilizar a rota temporariamente. A dinamarquesa Maersk também suspendeu as travessias pelo estreito de Babelmândebe.

Desde o início do mais recente conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas, os houthis, que têm o apoio do Irã, empreenderam vários ataques no Mar Vermelho. Neste sábado, 16, os Estados Unidos disseram ter abatido 14 drones na região, suspeitos de planejar ofensivas contra embarcações regiões.