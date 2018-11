DUP diz que acordo do Brexit não tem apoio necessário no Parlamento

O vice-líder do Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte (DUP, na sigla em inglês), Nigel Dodds, publicou uma declaração em seu perfil no Twitter dizendo que é “cada vez mais claro” que o acordo do Brexit não tem apoio necessário para passar no Parlamento britânico e pediu à primeira-ministra Theresa May que volte à mesa de negociação.

“com a rejeição da premiê em voltar a renegociar os termos do caro, está cada vez mais claro que ele não tem o apoio necessário para passar no Parlamento. Um grande número de conservadores, tanto entre os que apoiam o Brexit com os que defendem a permanência, são contra ele. Trabalhistas, liberal-democratas e Plaid Cymru são contra eles”, escreveu Dodds. “Portanto, ao invés de apresentar uma escolha primária, é hora de a premiê trabalhar em um acordo melhor.”

Para Dodds, uma determinação obstinada da premiê em perseguir uma escolha binária não está no interesse do país.” (Marcelo Osakabe)