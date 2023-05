Mundo Drones danificam levemente edifícios de Moscou antes do amanhecer

Um raro ataque de drone atingiu Moscou no início desta terça-feira, 30. O ataque causou apenas danos leves, mas forçou evacuações de prédios residenciais no que marca o primeiro abalo da capital russa desde o começo da guerra contra a Ucrânia. A Rússia, por sua vez, prosseguiu seu bombardeio implacável de Kiev com um terceiro ataque à cidade em 24 horas.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que cinco drones foram abatidos em Moscou e os sistemas de outros três foram bloqueados, fazendo com que eles desviassem do curso. O presidente russo Vladimir Putin chamou isso de ato “terrorista” de Kiev.

O ataque, embora tenha causado apenas o que o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse ser “danos insignificantes” a vários edifícios, trouxe a guerra para os civis na capital da Rússia. Duas pessoas receberam tratamento para ferimentos não especificados, mas não precisaram de hospitalização, relatou Sergei, em um post no Telegram, acrescentando que os moradores de dois prédios danificados no ataque foram evacuados.

A Ucrânia não fez comentários diretos sobre o ataque, que seria um de seus esforços mais profundos e ousados na Rússia desde que o Kremlin lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia há mais de 15 meses.

Questionado pela Associated Press se há preocupação de alto nível de que a invasão da Ucrânia esteja colocando civis russos em perigo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse apenas que os ataques à Rússia reforçam a necessidade de prosseguir com a guerra.