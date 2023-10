Dois brasileiros estão desaparecidos em Israel após ataques do Hamas; um foi ferido

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou há pouco que um brasileiro foi ferido e está hospitalizado em Israel após o ataque do grupo extremista Hamas no sul do país. Outros dois brasileiros que estavam no mesmo local estão desaparecidos, segundo a assessoria de imprensa do Itamaraty informou ao Broadcast. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv não conseguiu contato até o momento com esses dois brasileiros.

O Itamaraty afirmou ainda que a Embaixada do Brasil em Israel está prestando assistência aos brasileiros. São estimados 14 mil brasileiros residentes em Israel e 6 mil brasileiros na Palestina, a grande maioria dos quais fora da área afetada pelos ataques, de acordo com o MRE.