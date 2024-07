Doações para campanha de Kamala Harris superam US$ 95 mi desde anúncio de Biden

As doações em apoio a candidatura de Kamala Harris para concorrer à presidência dos EUA superaram a marca de US$ 95 milhões no total acumulado desde a desistência do presidente Joe Biden no domingo, 21, conforme ferramenta de monitoramento ObservableHQ.

Somente as doações obtidas nas 24 horas de domingo somam US$ 67,2 milhões, um dos maiores valores já registrados na ferramenta de monitoramento, atrás apenas do dia 30 de setembro de 2020 – quando se aproximava a disputa entre Joe Biden e Donald Trump. Até o momento, a ferramenta ObservableHQ exibe US$ 28,8 milhões em doações apenas nesta segunda-feira, após a vice-presidente consolidar apoio de delegados e autoridades democratas para se tornar a candidata democrata.

A ObservableHQ rastreia dados fornecidos pelo site oficial da campanha de arrecadação democrata, o ActBlue, e atualiza seus cálculos de estimativas a cada 15 minutos.