Diretor da CIA vai a Israel e outros países da região

O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês), Bill Burns, chegou a Israel neste domingo, 05, e planeja viajar para outros países da região para se reunir com lideranças e contrapartes da área de inteligência em meio ao conflito de Gaza, disse uma autoridade dos EUA.

Burns, que tem laços de longa data com o Oriente Médio, pretende manter discussões sobre áreas de interesse mútuo “incluindo a situação de Gaza, o apoio às negociações envolvendo reféns e o compromisso dos EUA de continuar a dissuadir agentes estatais e não estatais de ampliarem o conflito entre Israel e o Hamas”, disse a fonte. O funcionário do governo afirmou que Burns irá para outros países, mas não quis identificá-los.

A viagem ocorre ao mesmo tempo em que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, faz uma viagem surpresa à região. Depois de passar por Ramallah, na Cisjordânia, Blinken desembarcou em Bagdá, no Iraque.

Bagdá

Na capital iraquiana, o secretário reuniu-se com o primeiro-ministro do país, Mohammed Al-Sudani, e visitou a embaixada dos EUA. Há receio do governo dos EUA com ataques a civis e militares que estão na região.

Em declaração a jornalistas, Blinken alertou opositores que queiram tirar vantagem da situação, em especial Irã e aliados. “Não façam isso”, declarou. “Nós estamos trabalhando duro para evitar a escalada do conflito, para que ele não se espalhe para outros locais”, acrescentou.