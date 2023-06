Mundo Diretor da CIA fez visita secreta para a China, diz Financial times

O diretor do CIA (agência de Inteligência norte-americana) William Burns fez uma visita secreta para a China no mês passado, informou o jornal Financial times na sexta-feira, 2.

Num cenário em que os dois países enfrentam uma tensão geopolítica, a mídia dos EUA relatou que Burns destacou a importância de manter abertas as comunicações em canais de inteligência.

Procurados, a CIA e o governo dos EUA não comentaram a visita secreta do diretor da agência à China.

No fim de 2021, a CIA informou a criação de uma nova central com foco exclusivo em coletar informações de inteligência a respeito da China e fazer face à espionagem chinesa sobre os Estados Unidos.

À época, Burns descreveu a nova central como um esforço para fortalecer ainda mais o trabalho coletivo dos EUA sobre a mais importante ameaça geopolítica que o país enfrenta no século 21. “Um governo chinês cada vez mais contencioso”, disse ele.