Diplomatas se acusam de terrorismo no Conselho de Segurança

O embaixador de Israel na ONU, Danny Damon, declarou nesta terça, 2, no Conselho de Segurança, que os pedidos de redução da violência no Oriente Médio são vazios. A reunião, pedida pela França, discutia a crise na região.

Damon trocou acusações com o embaixador iraniano, Amir Saied Iravani, e disse que o Irã representa um “perigo real e presente para o mundo”. Os dois países ameaçaram continuar com os ataques se a espiral de retaliações continuar e se acusaram de serem “Estados terroristas” que desestabilizam o Oriente Médio. Esta foi a primeira vez que os dois diplomatas se encontraram pessoalmente desde que o conflito escalou.

“Asseguro a vocês que as consequências que o Irã terá por suas ações são muito maiores do que se pode imaginar”, afirmou Damon. Iravani respondeu. “A experiência provou que Israel só entende a linguagem da força. A diplomacia falhou repetidamente”, disse.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.