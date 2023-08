Mundo Derretimento de geleira no Alasca faz com que casa caia em rio e seja levada pela correnteza

Pelo menos duas casas foram destruídas na cidade de Juneau, a capital do Alasca (EUA), após inundações causadas pela liberação de água de um lago represado por uma geleira, disseram autoridades. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram árvores altas caindo no rio, enquanto a água atingia a margem, arrastando uma casa em sequência.

O Rio Mendenhall inundou no sábado, 5, devido a um grande vazamento da Bacia Suicide, uma bacia lateral na geleira Mendenhall, localizada a cerca de 19 quilômetros ao norte da capital do Estado do Alasca, segundo a ABC News. Pessoas precisaram ser retiradas de suas casas, e a prefeitura não informou em nota se houve feridos.

Os níveis de água estavam baixando no domingo, 6, mas a cidade disse que as margens do rio permanecem altamente instáveis. “Todos os membros da comunidade são fortemente aconselhados a ficar longe do rio para garantir a segurança”, disse o comunicado da prefeitura de Juneau. Algumas estradas foram bloqueadas por lodo e detritos da inundação, informou a nota.

Tais inundações de explosão glacial acontecem quando as geleiras derretem e despejam grandes quantidades de água em lagos próximos. Um estudo divulgado no início deste ano descobriu que essas inundações representam um risco para 15 milhões de pessoas em todo o mundo, mais da metade delas na Índia, Paquistão, Peru e China.

A Bacia Suicide Basin libera água que causa inundações ao longo do lago Mendenhall e do Rio Mendenhall desde 2011, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. No entanto, o nível máximo de água no lago na noite de sábado ultrapassou o recorde anterior de inundação estabelecido em julho de 2016, informou o serviço meteorológico. Fonte: Associated Press.