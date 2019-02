Deputada democrata diz que decreto de Trump “ameaça segurança” e será contestado

A deputada democrata Nida M. Lowey, presidente do Comitê de Apropriações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, contestou em comunicado a decisão do presidente Donald Trump de lançar um decreto de segurança nacional para garantir a construção de um muro. Segundo Lowey, a decisão de Trump representa uma “ameaça à segurança nacional”, ao impulsionar um projeto político do próprio presidente americano.

O Comitê de Apropriações da Câmara é o órgão responsável por aprovar leis de gastos, junto com seu equivalente no Senado. Lowey afirma na nota que o anúncio de Trump será avaliado “cuidadosamente” nos próximos dias, em busca das melhores maneiras de contestá-lo, “tanto legislativa quanto legalmente”. “Conforme debatemos esta questão, eu peço encarecidamente aos republicanos do Congresso para que trabalhem conosco para proteger nossa instituição e defender a Constituição”, diz a nota da autoridade democrata. (Gabriel Bueno da Costa – gabriel.costa@estadao.com)