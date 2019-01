Democratas pedem que Trump apoie projeto para terminar paralisação do governo

Os principais democratas do Congresso americano pediram ao presidente Donald Trump que apoie o projeto apresentado pela oposição para terminar a paralisação do governo federal, que chega ao 12º dia, afirmou o líder da oposição no Senado americano, Chuck Schumer.

Schumer e a líder democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, encontraram-se com Trump na Casa Branca nesta quarta-feira para uma reunião em que debateram a segurança nas fronteiras, assunto que tem sido um impasse para que o governo volte às atividades.

O encontro, no entanto, não produziu nenhum avanço. Segundo Pelosi, o Partido Democrata continua comprometido com a apresentação de uma legislação, nesta quinta-feira, como solução para pôr fim à paralisação.

A administração até agora rejeitou o plano, que não inclui financiamento para construir um muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México, para o qual Trump pede US$ 5,6 bilhões.

Schumer disse que Trump não poderia encontrar uma “boa resposta” para se opor ao plano democrata que será apresentado amanhã. Ele acrescentou que Trump e os republicanos “agora estão sentindo o calor”.

Os líderes republicanos do Congresso, que também participaram da reunião, afirmaram que o presidente pediu a eles e aos democratas que retornem à Casa Branca na sexta-feira, para uma segunda reunião sobre a questão. (Com agências internacionais)