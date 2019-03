Democratas da Itália elegem novo líder na tentativa de revigorar partido

O governador de centro-esquerda da região de Roma Nicola Zingaretti foi escolhido neste domingo para liderar o Partido Democrata da Itália em uma tentativa de reverter queda de popularidade.

O partido disse neste domingo à noite que Nicola Zingaretti, governador de Lazio, obteve entre 65% e 70% dos mais de 1,5 milhão de votos em uma votação primária. O número final ainda não estava disponível.

Zingaretti teve o apoio de vários ex-premiers de centro-esquerda, incluindo

Paolo Gentiloni e Romano Prodi. A partido perdeu o seu poder de cinco anos

De governo em 2018 nas eleições nacionais e sofreu com anos de lutas internas de liderança.

Como novo secretário do partido, Zingaretti terá que elaborar uma estratégia para conquistar de volta eleitores que desertaram para o populista Movimento 5 Estrelas, atualmente o maior partido no Parlamento. Os democratas são atualmente a maior oposição do Parlamento.

Os Democratas esperam capitalizar o fracasso do governo populista em reviver

a economia e a recusa em permitir que os imigrantes resgatados no mar por

grupos desembarquem na Itália. Fonte: Associated Press