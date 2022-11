Democrata vence candidata de Trump ao governo do Arizona

A democrata Katie Hobbs foi eleita governadora do Arizona na segunda-feira, 14, derrotando uma aliada do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump que afirmou falsamente que a eleição de 2020 foi fraudada e se recusou a dizer se aceitaria os resultados de sua corrida este ano. Hobbs, que é secretária de Estado do Arizona, ganhou destaque como uma firme defensora da legitimidade da última eleição e alertou que sua rival republicana, a ex-âncora de televisão Kari Lake, seria uma agente do caos.

A vitória de Hobbs acrescenta mais evidências de que Trump está sobrecarregando seus aliados em um Estado crucial nas eleições americanas, enquanto o ex-presidente se prepara para o anúncio de uma corrida presidencial em 2024.

Ela sucederá ao governador republicano, Doug Ducey, que foi proibido pela lei de limite de mandato de concorrer novamente. Ela é a primeira democrata a ser eleita governadora do Arizona desde Janet Napolitano, em 2006.

Antiga fortaleza republicana onde os democratas obtiveram ganhos durante a era Trump, o Arizona tem sido fundamental para os esforços do ex-presidente republicano e seus aliados para colocar em dúvida a vitória presidencial de Joe Biden em 2020 com falsas alegações de fraude.

Este ano, muitos candidatos endossados por Trump tiveram mau desempenho nas eleições gerais em Estados em disputa, embora sua escolha na corrida para governador de Nevada, o republicano Joe Lombardo, tenha derrotado um democrata em exercício.

Antes de entrar para a política, Hobbs era um assistente social que trabalhava com jovens sem-teto e com um grande abrigo contra violência doméstica na área de Phoenix. Ela foi eleita para o Legislativo estadual em 2010, cumprindo um mandato na Câmara e três mandatos no Senado estadual, chegando a ser líder da minoria.

Tempestade política

Hobbs conseguiu uma vitória apertada em 2018 como secretária de Estado e foi empurrada para o centro de uma tempestade política quando o Arizona se tornou a peça central dos esforços de Trump e seus aliados para derrubar os resultados das eleições de 2020 que ele perdeu. Ela aparecia constantemente nos noticiários da TV a cabo defendendo a integridade da contagem de votos.

A atenção permitiu que ela levantasse milhões de dólares e fortalecesse seu nome. Quando ela anunciou sua campanha para governadora, outros democratas proeminentes se recusaram a concorrer e Hobbs venceu confortavelmente suas primárias.

Ela fez uma campanha cautelosa, aderindo principalmente a aparições públicas roteirizadas e coreografadas. Ela se recusou a participar de um debate com Lake, alegando que a adversária o transformaria em um espetáculo ao divulgar teorias da conspiração e fazer acusações falsas.

Em vez disso, ela apostou que os eleitores recuariam contra Lake, que provocou brigas verbais com jornalistas diante das câmeras e adotou um tom combativo em relação aos democratas e até mesmo aos republicanos do establishment que há muito dominam o governo estadual.

Pesquisas pré-eleitorais mostraram que a corrida estava empatada, mas a vitória de Hobbs ainda foi uma surpresa para muitos democratas que temiam que sua timidez afastasse os eleitores. Ela superou as expectativas nos condados de Maricopa e Pima, as áreas metropolitanas de Phoenix e Tucson, onde vive a esmagadora maioria dos eleitores do Arizona.

Ela também passou um tempo considerável em áreas rurais, procurando minimizar suas perdas em regiões que tradicionalmente apoiam os republicanos.