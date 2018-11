Democrata Kyrsten Sinema vence eleição para o Senado no Arizona

A deputada federal democrata Kyrsten Sinema venceu a eleição pelo Senado no Estado do Arizona, derrotando a republicana Martha McSally, numa disputa acirrada que demorou uma semana para ser concluída.

No último dia 6, os EUA realizaram eleições de meio de mandato para renovar toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado. Os democratas retomaram o controle da Câmara, mas o Partido Republicano, do presidente Donald Trump, manteve o comando no Senado.

Sinema, de 42 anos, é a primeira democrata do Arizona a conquistar um assento no Senado em 30 anos. Fonte: Associated Press.