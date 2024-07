‘Democracia está falhando ao não produzir resultado esperado na AL’, diz Bachelet

A democracia não está gerando o resultado que os cidadãos esperavam e isso está abrindo espaço para o crescimento de governos autoritários na América Latina (AL), disse nesta segunda-feira, 22, a ex-presidente do Chile e ex-Comissária de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet, durante a abertura do evento paralelo ao G20 Brasil, “States of the Future”.

“A democracia está falhando ao não produzir o resultado esperado. Há uma perda da confiança nas instituições democráticas. Cada vez mais cresce o número de pessoas que, mais do que um governo democrático, querem um governo autoritário. Isso é uma tragédia, porque precisamos de uma democracia que atenda aos que necessitam”, disse a uma plateia lotada na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Bachelet destacou que nenhum país conseguirá sozinho vencer os desafios das mudanças climáticas, e chamou também a atenção para as preocupações com o desenvolvimento da Inteligência Artificial, “que nas mãos erradas podem trazer desafios ainda mais complexos para a humanidade”.

“A única esperança de encontrar uma solução é multilateral. Por isso precisamos juntar os estados para fazer uma solução sustentável. Isso vai requerer uma confiança entre os Estados, que foi perdida, precisamos de mais de multilateralismo”, afirmou.

Bachelet disse estar apreensiva com o avanço da extrema-direita na América Latina, e que se faz necessário um chamado urgente para a construção de um mundo mais justo.

“Preocupa, na região, ver um crescimento importante de grupos de extrema-direita. Temos de focar, como programa de governo, em valores democráticos e dos direitos humanitários”, disse a ex-presidente chilena. “O mundo necessita de um sistema de financiamento de cunho internacional. Precisamos trabalhar numa arquitetura financeira global mais efetiva, que possa responder às necessidades. Gostaria de fazer um chamado para que retomemos a Agenda 2030, cujo tema era erradicar a pobreza”, concluiu Bachelet.