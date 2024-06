Delegado da Polícia Federal é eleito novo chefe da Interpol, o primeiro em um século

Indicação de Valdecy Urquiza deve ser ratificada no mês de novembro pela Assembleia Geral na Interpol

O Comitê Executivo da Interpol, em Lyon, elegeu nesta terça-feira, 25, o delegado de Polícia Federal Valdecy Urquiza como próximo Secretário-Geral da Interpol (2024 e 2029). A indicação deve ser ratificada em novembro pela Assembleia Geral. É a primeira vez que a Interpol – que completou 100 anos em setembro – será comandada por um cidadão de um País em desenvolvimento.

A PF diz que a eleição de Urquiza é fruto de coordenação entre a corporação, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O delegado é, atualmente, diretor de Cooperação Internacional da PF e, desde 2021, é vice-Presidente para as Américas do Comitê Executivo da Interpol.

Valdecy Urquiza foi anunciado como próximo Secretário-Geral da Interpol – Foto: Interpol / Divulgação

Segundo a corporação, a plataforma de campanha de Urquiza foi baseada “na promoção da diversidade e da modernização da Interpol, bem como no fortalecimento da transparência e da integridade da organização, com vistas a reforçar seu papel crucial na cooperação policial e no combate ao crime em todo o mundo”.

O processo de seleção para um dos postos mais sensíveis da Interpol foi aberto em julho de 2022. Ao longo do ano passado, Urquiza recebeu uma série de declarações de apoio de diferentes países.

Aos 43 anos, pai de dois filhos, maranhense de São Luís, Urquiza ingressou na Polícia Federal no concurso de 2004 e iniciou as atividades em 2007. Ao longo da carreira, atuou em cargos estratégicos na corporação.