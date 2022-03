Mundo Delegação ucraniana chega à fronteira com Belarus para negociar com russos

Uma delegação liderada pelo ministro da Defesa da Ucrânia chegou nesta segunda-feira, 28, para conversas com autoridades da Rússia, na fronteira ucraniana com Belarus, no momento em que forças ucranianas repelem vários ataques russos na capital, Kiev, e afirmam que limparam a cidade de infiltrados russos.

As conversas ocorrem no quinto dia da invasão, com forças da Rússia enfrentando dificuldades para avançar mais pelo país vizinho e até agora sem tomar as grandes cidades da Ucrânia.

As chances de um cessar-fogo, porém, são até agora incertas. A Rússia continua a enviar mais soldados à Ucrânia, enquanto Kiev reforçou seus militares, mobilizando mais 100 mil homens, além de receber armamento sofisticado do Ocidente.