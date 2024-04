Defesa de Israel pede que cidadãos nas Colinas de Golã busquem abrigo em meio a ataques do Irã

As Forças de Defesa de Israel pediram que residentes das Colinas de Golã, Nabatim, Dimona e Eilat busquem abrigo em áreas protegidas, em meio a múltiplos ataques do Irã e do Hezbollah a alvos no país.

Há pouco, o Canal 12 de Israel relatou que há mísseis de cruzeiros observados nos céus do Iraque em direção ao território israelenses.

Já a CNN revelou que o sistema de defesa dos Estados Unidos conseguiu interceptar e derrubar drones e mísseis antes que chegassem a Israel.