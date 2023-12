Mundo Decreto cria embaixadas do Brasil em Freetown, Kigali e Kingstown e consulado em Luanda

O governo brasileiro editou Decreto, publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 30, que cria as embaixadas do Brasil em Freetown (Serra Leoa), Kigali (Ruanda) e Kingstown (São Vicente e Granadinas).

O decreto cria ainda o consulado-geral do Brasil em Luanda, na Angola.