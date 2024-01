Brasil e Mundo Daniel Scioli deixa embaixada da Argentina no Brasil para ter cargo no governo de Javier Milei

O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, está de saída de Brasília e vai ser o novo secretário de Turismo, Ambiente e Esportes do Ministério do Interior do governo de Javier Milei, segundo um anúncio do ministro do interior da Argentina, Guillermo Francos, na terça-feira, 30.

Scioli foi nomeado embaixador da Argentina no Brasil pelo antecessor de Milei, o ex-presidente Alberto Fernandez, e continuou no cargo no início da gestão de Milei, um sinal inicialmente positivo para as relações entre Buenos Aires e Brasília.

O embaixador é descrito como um político habilidoso e se tornou embaixador no Brasil com o desafio de manter as relações entre os dois países estáveis em meio às diferenças ideológicas entre Fernandez e Bolsonaro, que se criticavam mutuamente. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, seguido por China e Estados Unidos, e a manutenção de boas relações com Brasília é considerada crucial por Buenos Aires.

Scioli também arquitetou junto com o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, a visita da chanceler da Argentina, Diana Mondino, a Brasília logo após a vitória do libertário nas urnas, em sua primeira viagem internacional.

O novo secretário de Turismo, Ambiente e Esportes da Argentina tem uma carreira sólida na política e é historicamente considerado um peronista. Ele foi vice-presidente da Argentina na gestão de Nestor Kirchner, entre 2003 e 2010, e governador da província de Buenos Aires entre 2007 e 2015. Scioli foi o candidato do kirchnerismo contra Maurício Macri em 2015 e perdeu o pleito para o ex-presidente no segundo turno.

A imprensa argentina descreve a atuação do embaixador no Brasil como “uma das melhores entre os embaixadores durante o mandato de Alberto Fernández”.