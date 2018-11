Damos proteção militar a outros países e perdemos bilhões no comércio, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, foi ao Twitter cobrar dos líderes internacionais com quem se reuniu às margens das celebrações pelo centenário da Primeira Guerra Mundial, em Paris, que os Estados Unidos sejam “tratados justamente” tanto na seara militar quanto na comercial.

“Pagamos por GRANDES porções da proteção militar de outros países, centenas de bilhões de dólares, pelo grande privilégio de perder centenas de bilhões de dólares para esses mesmos países no comércio”, escreveu.

Ele afirma ter dito às autoridades com quem se reuniu que “essa situação não pode continuar”. “Somas massivas de dinheiro gastas em proteger outros países e não recebemos nada além de déficits comerciais e prejuízos. É hora de esses países muito ricos ou pagar aos Estados Unidos pela sua grande proteção militar ou se proteger por conta própria. E o comércio tem de ser LIVRE e JUSTO!”, exclamou o republicano.

Trump não esclareceu a qual grupo de países estava se referindo, mas, em várias ocasiões no passado, fez críticas especificamente aos demais membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), entre eles os mais importantes Estados europeus, como Alemanha, França e Reino Unido.