Cúpula: ‘chegar à desnuclearização demandará muito tempo’, diz professor

A inédita cúpula entre Donald Trump e Kim Jong-un será percebida como um sucesso no curto prazo, mas essa narrativa tende a se desmanchar nos meses subsequentes, quando será testada a disposição do ditador norte-coreano de abrir mão de seu arsenal nuclear. A avaliação é de Matthew Kroenig, professor da Universidade Georgetown e autor do recém-lançado livro The Logic of American Nuclear Strategy (“A Lógica da Estratégia Nuclear Americana”).

“Chegar à desnuclearização será muito difícil e demandará um longo período de tempo, o que fornecerá aos dois lados incentivos para repensar suas posições e possivelmente abandoná-las”, disse Kroenig ao jornal O Estado de S. Paulo. A seguir, trechos da entrevista:

Qual sua expectativa em relação à cúpula?

Espero uma declaração de alto nível, com um acordo sobre desnuclearização em troca de um processo de paz. Parece que ambos os lados realmente querem isso. O acordo seria acompanhado de um plano para encontros futuros de funcionários de baixo escalão, que serão responsáveis por implementar os detalhes do que for decidido. Mas sou muito cético sobre a obtenção da desnuclearização no fim do processo. Vejo muitas barreiras à frente. Ainda assim, acredito que a cúpula será vista como um sucesso no curto prazo.

Quais são as barreiras?

Não acredito que Kim Jong-un seja sincero. Ele quer manter suas armas nucleares e ter alívio de sanções. Mesmo que ele seja sincero, chegar à desnuclearização será muito difícil e demandará um longo período de tempo, o que fornecerá aos dois lados incentivos para repensar suas posições e possivelmente abandoná-las.

A cúpula pode levar a um acordo de paz que ponha fim à Guerra da Coreia?

Para que ela seja bem sucedida, os dois lados terão de estar dispostos a oferecer muito. Além do acordo de paz, os Estados Unidos têm de estar dispostos a oferecer garantias de segurança, benefícios econômicos e alívio de sanções. Algumas dessas coisas podem ser implementadas logo, mas outras virão mais tarde. Um acordo de paz que acabe com a Guerra da Coreia pode ser entregue logo. Algumas das outras coisas, como garantias de segurança, só podem vir depois que a Coreia do Norte abandonar totalmente as armas nucleares.

Qual é o horizonte de tempo para que isso se conclua?

Para acabar com todas as ogivas nucleares da Coreia do Norte, todos os mísseis, todas as instalações de produção e ter a verificação da Agência Internacional de Energia Atômica que tudo foi realizado, é uma questão de anos, no mínimo. Entre três a cinco anos.

Por quanto tempo a narrativa de sucesso da cúpula poderá sobreviver?

Dependerá do que acontecer nas semanas e meses imediatamente posteriores. O melhor indicador será se Kim vai destruir coisas que realmente importam. Em agosto, por exemplo, ele terá destruído ou enviado para o exterior ogivas, urânio altamente enriquecido, mísseis? Caso sim, isso será um sinal de progresso sério. Se não, será a evidência de que ele estava blefando o tempo todo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.