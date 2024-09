Cunhado da presidente de Honduras renunciará para ser investigado por narcotráfico - O Liberal

O secretário do Congresso de Honduras, Carlos Zelaya, cunhado da presidente de Honduras, Xiomara Castro, afirmou no sábado, 31, que renunciará ao seu cargo para ser investigado por supostos vínculos com o narcotráfico.

“Vou apresentar minha renúncia ao Congresso Nacional como deputado e como secretário do Congresso para me despojar de qualquer tipo de proteção que possa ter e ser investigado”, informou à imprensa local no sábado.

Zelaya é irmão do ex-presidente Manuel Zelaya, deposto em 2009 em um golpe de Estado. Fonte: Associated Press