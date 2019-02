Cuba dirige ataques contra povo da Venezuela em nome de Maduro, dizem EUA

São Paulo, 24 (AE) – O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou em sua conta no Twitter na noite do sábado para este domingo que Cuba está envolvida na repressão ao povo venezuelano, como aliada do regime de Nicolás Maduro. Os EUA reconheceram Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e tem pressionado pela queda de Maduro.

“Agentes cubanos dirigem ataques contra o povo da Venezuela em nome de Maduro”, disse Pompeo. “Os militares venezuelanos deveriam fazer seu trabalho, proteger os cidadãos do país e evitar que os fantoches de Havana deixem crianças famintas.”

Em mensagem divulgada pouco antes, Pompeo elogiou a coalizão de países que reconhece Guaidó e busca enviar ajuda humanitária, agradecendo especificamente a Colômbia e o Brasil por seu trabalho.