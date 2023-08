Croácia cede portos para exportação de grãos ucranianos

Os governos de Ucrânia e Croácia concordaram com a possibilidade de usar alguns portos croatas no Rio Danúbio e no Mar Adriático para a exportação de grãos ucranianos. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitro Kuleba, o acordo foi fechado nesta segunda, 31, após conversas com o chanceler croata, Gordan Radman, que esteve em Kiev.

As exportações de grãos ucranianos são cruciais para a estabilização dos preços dos alimentos em vários países do mundo. A Ucrânia é um dos maiores produtores globais. Ataques aéreos russos destruíram cerca de 180 mil toneladas de grãos nos últimos nove dias, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.