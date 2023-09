Crises internas minam imagem que Índia busca projetar no G-20

Cartazes com a foto do primeiro-ministro Narendra Modi lembram a todo momento que a Índia preside o G-20. Este fim de semana, Nova Délhi recebe a cúpula do bloco e projeta uma imagem de nova potência global, a um ano da eleição. Mas problemas crônicos, como desemprego e conflitos étnicos contradizem o quadro impecável que Modi pretende pintar.

Uma entrevista recente do primeiro-ministro é um bom indicativo da ambição. “Temos democracia, demografia e diversidade. Agora, estamos adicionando o quarto D: desenvolvimento”, disse. “Os indianos dessa era têm uma grande chance de fundamentar o crescimento que será lembrado pelo próximo milênio.”

A Índia, que concentra sozinha 17% da população global, tem escalado o ranking de maiores economias do mundo e disputa o protagonismo com a China na Ásia. Segundo as projeções do Goldman Sachs, Nova Délhi só estará atrás de Pequim daqui a 50 anos, quando as duas locomotivas da Ásia ultrapassarem os EUA. Com essas credenciais, o país quer se vender como exemplo para o mundo.

A ascensão econômica é inegável. O Banco Mundial observa que o crescimento da Índia – um dos mais rápidos do mundo – resiste a um cenário marcado pela incerteza. No primeiro trimestre, o PIB indiano cresceu 7,8%. O problema é que, quando o assunto é economia, o PIB não conta a história completa de um país que já é o mais populoso do mundo.

Puxada pelo preço dos alimentos, a inflação subiu acima do esperado em julho, para 7,44%, patamar mais alto em 15 meses. A alta corrói a renda de uma população que já sofre com o desemprego, em especial os mais jovens. A colocação no mercado de trabalho é tão difícil que, em alguns casos, a concorrência chega a 1.800 candidatos por vaga.

“A Índia deveria estar muito preocupada com a falta de oportunidades”, alerta Nikita Sud, professora de políticas do desenvolvimento da Universidade de Oxford, em entrevista ao Estadão. “Somo uma das maiores economias, mas isso diz respeito ao PIB e aos super-ricos, não ao indiano médio. Em termos de renda per capita, estamos no mesmo nível do Timor Leste e Bangladesh, que em alguns aspectos se sai melhor que a Índia.”

IMAGEM. A comparação com Bangladesh é significativa, porque é feita também pelos investidores internacionais, que buscam oportunidades entre os dois países com trajetórias parecidas. Enquanto o desemprego atinge 23% dos jovens indianos, o índice não chega a 13% no país vizinho “O aumento do PIB não beneficia pessoas com poder de compra limitado e os mais jovens, que têm muita dificuldade para encontrar emprego”, afirmou Sud.

Nesse contexto, a pesquisadora avalia que Modi apela ao populismo e ao nacionalismo para manter o apoio mesmo na parcela da população que segue à margem do crescimento econômico. “É uma forma muito centralizadora de governar. Modi gosta de mostrar que trouxe prestígio internacional para Índia. Isso é importante para projetar a sua imagem como líder.”

Nas palavras do premiê, o lema da cúpula do G-20 (“O mundo é uma família”), derivado da expressão em sânscrito “Vasudhaiva kutumbakam”, é mais do que um slogan, é uma representação da filosofia indiana.

Entretanto, o próprio Modi, um nacionalista hindu que está no poder desde 2014, é acusado de incentivar a perseguição contra minorias muçulmanas e cristãs. “A Índia tem retrocessos

A vice-diretora da Human Rights Watch na Ásia, Meenakshi Ganguly, concorda que os direitos civis e políticos têm se deteriorado na Índia sob o governo de Modi. “O partido do governo promove uma ideologia majoritária hindu e adotou políticas discriminatórias.

Os líderes difamam as minorias religiosas, levando a ataques violentos contra muçulmanos e cristãos”, afirmou.

Ganguly – que estava na Índia quando falou ao Estadão – disse que as autoridades são rápidas em punir os protestos das minorias. Pela Human

Rights Watch, ela monitora o conflito deflagrado há meses no Estado de Manipur, norte da Índia, região historicamente marcada por disputas, que faz fronteira com Mianmar, China e Bangladesh.

CONFLITO. O confronto mais recente opõe os meiteis, etnia hindu que vive nos centros urbanos, e os kukis, tribo cristã que vive nas colinas. Pelo menos 180 pessoas morreram e 60 mil foram obrigadas a fugir de suas vilas, onde casas e comércios foram incendiados.

Além da conotação religiosa, há também uma disputa por território. A rivalidade escalou quando o governo prometeu

conceder status tribal com a garantia de ações afirmativas para os meiteis. Os kukis se sentiram ameaçados e acusaram o governador Biren Singh, um meitei, de jogar os hindus contra os indígenas.

“O governo abdicou da responsabilidade pelas suas políticas polarizadoras, que instigaram a maioria meitei contra grupos tribais minoritários”, disse Ganguly.

"O governo abdicou da responsabilidade pelas suas políticas polarizadoras, que instigaram a maioria meitei contra grupos tribais minoritários", disse Ganguly.

A violência de gênero, uma constante na Índia, também chamou atenção para o que estava acontecendo em Manipur. Um vídeo que viralizou no país mostra duas mulheres obrigadas a andar nuas até um descampado enquanto choravam e tentavam se cobrir com as mãos. O irmão de uma delas tentou ajudar e foi assassinado. Por isso, o caso foi tratado como sequestro, estupro coletivo e homicídio. Esta semana, a ONU alertou para a grave crise humanitária em Manipur e se disse alarmada com a resposta "lenta e inadequada" do governo indiano. "A violência foi incitada por discurso de ódio, que se espalha online e offline, para justificar as atrocidades cometidas contra a minoria étnica kuki, especialmente mulheres", denunciou o Alto-Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. A repercussão pressionou Modi a enfrentar a crise em Manipur. O deputado Jairam Ramesh reclamou que o primeiro-ministro foi obcecado pelo G-20 e o conflito foi esquecido. No Parlamento, Modi enfrentou um voto de desconfiança em razão da crise em Manipur.

FAVORITO. Líder mais popular na Índia, Modi segue firme em busca do terceiro mandato consecutivo. Ele é popular, tem uma imprensa favorável e conta com a simpatia das elites. “Por meio das instituições, da imprensa e do dinheiro, os governistas se beneficiam de um campo eleitoral distorcido”, disse Sud. “A oposição é fraca.”

Os opositores tentam de tudo. Recentemente, anunciaram uma frente ampla de 28 partidos para evitar a reeleição de Modi. Essa união é um indício do fortalecimento dos rivais do premiê, mas parece insuficiente para impedir mais um mandato de Modi. Embora pesquisas apontem que a vantagem do governo será menor que na última eleição, o partido do premiê deve conquistar assentos suficientes para se manter no poder.